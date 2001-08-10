Тихоокеанское
информационное агентство
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12:32, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Открытый урок Школы академического вокала пройдет в Сахалинской областной библиотеке

Открытый урок Школы академического вокала пройдет в Сахалинской областной библиотеке

Школа академического вокала 5 декабря проведет отчетный урок-концерт в Сахалинской областной библиотеке. Начало в 17.00.

Зрители узнают, что такой академический вокал, с помощью каких методик можно сделать голос глубже и сильнее, как расширить звуковой диапазон. Также на вечере руководитель Школы академического вокала Виталий Цыренгармаев и его ученики исполнят несколько композиций.

Вход свободный. Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-28.                                                                                                    

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