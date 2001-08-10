Тихоокеанское
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11:04, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Роман сахалинского автора претендует на соискание литературной премии имени Арсеньева

Роман сахалинского автора претендует на соискание литературной премии имени Арсеньева

Роман сахалинского автора претендует на соискание литературной премии имени Арсеньева. Объявлен короткий список номинантов на получение Общероссийской премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. В список финалистов вошли девять произведений, среди которых роман сахалинца Владимира Старовойтова «Пятый живорожденный».

Как ранее отмечал сам автор, ставший писателем уже в зрелом возрасте, «Пятый живорожденный» – это его первая книга, наполненная не только рассуждениями и воспоминаниями о жизни, но и юмором. Произведение претендует на соискание премии в номинации «Длинная проза».

– Все книги короткого списка премии превосходны. В «Длинной прозе» отмечу отличный, глубокий роман южносахалинца Старовойтова «Пятый живорождённый», совершенно шикарную вещь «Любить полосатого зверя» Владимира Василиненко и первоклассную биографию Василия Ощепкова, русского ниндзя, основоположника российской школы дзюдо автора Александра Куланова, – поделился мнением о финалистах премии член жюри Андрей Рубанов.

– Этот сезон опять показал, что литература о Дальнем Востоке пишется у нас в стране, и это литература высокого класса, – в свою очередь, отметил куратор премии Вячеслав Коновалов. – Поэтому я не завидую жюри, им придется туго – выбрать кого-то одного из столь замечательного списка я бы не смог.  

Напомним, что прием заявок на соискание Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева начался 1 февраля 2020 года, а закончился 30 июля. Длинный список финалистов огласили 30 сентября, спустя месяц стал известен шорт-лист номинантов на премию.

В короткий список вошли девять произведений по трем номинациям: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». Трёх победителей назовут в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве», и каждый из них получит по 500 тысяч рублей.

Официальный сайт: премияарсеньева.рф.  

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