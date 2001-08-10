Роман сахалинского автора претендует на соискание литературной премии имени Арсеньева. Объявлен короткий список номинантов на получение Общероссийской премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. В список финалистов вошли девять произведений, среди которых роман сахалинца Владимира Старовойтова «Пятый живорожденный».

Как ранее отмечал сам автор, ставший писателем уже в зрелом возрасте, «Пятый живорожденный» – это его первая книга, наполненная не только рассуждениями и воспоминаниями о жизни, но и юмором. Произведение претендует на соискание премии в номинации «Длинная проза».

– Все книги короткого списка премии превосходны. В «Длинной прозе» отмечу отличный, глубокий роман южносахалинца Старовойтова «Пятый живорождённый», совершенно шикарную вещь «Любить полосатого зверя» Владимира Василиненко и первоклассную биографию Василия Ощепкова, русского ниндзя, основоположника российской школы дзюдо автора Александра Куланова, – поделился мнением о финалистах премии член жюри Андрей Рубанов.

– Этот сезон опять показал, что литература о Дальнем Востоке пишется у нас в стране, и это литература высокого класса, – в свою очередь, отметил куратор премии Вячеслав Коновалов. – Поэтому я не завидую жюри, им придется туго – выбрать кого-то одного из столь замечательного списка я бы не смог.

Напомним, что прием заявок на соискание Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева начался 1 февраля 2020 года, а закончился 30 июля. Длинный список финалистов огласили 30 сентября, спустя месяц стал известен шорт-лист номинантов на премию.

В короткий список вошли девять произведений по трем номинациям: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». Трёх победителей назовут в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве», и каждый из них получит по 500 тысяч рублей.

Официальный сайт: премияарсеньева.рф.