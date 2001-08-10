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10:42, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают поговорить о Казани и физиогномике на английском языке
Очередное заседание «Клуба разговорного английского языка» состоится 9 декабря в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. В этот раз темами встречи станут город Казань и физиогномика.
Члены клуба самостоятельно выбрали эти темы для обсуждения на английском языке. Участники планируют поговорить об истории и достопримечательностях столицы Татарстана, а также о том, как определить характер человека по его внешности.
Заседание клуба пройдет в Информационном центре международного сотрудничества (второй этаж СахОУНБ). Начало в 18.30. Вход свободный. Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-47.
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