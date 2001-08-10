В областном центре открылась фотовыставка «Молочные истории»

В детской поликлинике Южно-Сахалинска открылась фотовыставка «Молочные истории». Инициатором события стали активисты проекта семейной азбуки «Здоровье нации с первой капли грудного молока».

Инициатива была реализована благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Как отмечают организаторы проекта, популяризация грудного вскармливания через фотовзгляд — хорошая возможность обратить внимание общества на значимость естественного процесса. Фотограф Татьяна Ефимова представила публике 14 историй южно-сахалинских мам и их детей. За каждым кадром отдельная жизнь семей с одним малышом, детьми-погодками, двойняшками.

Выставка будет работать до конца декабря. При посещении гостей просят соблюдать меры личной безопасности в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Проект благотворительный. Уже есть планы размещать выставку на других городских площадках. Сейчас ведутся переговоры с районами, готовыми принять у себя «Молочные истории». Организаторы готовы к партнерству с другими городами.