Выставка о Сергее Есенине открылась в Южно-Сахалинске
В 2020 году известному, любимому и народному поэту-лирику Сергею Есенину исполнилось 125 лет со дня рождения. В связи с этим в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 4 декабря открылась выставка «Сергей Есенин: Я расскажу про свою тебе жизнь…». В рамках Национального проекта «Культура» и при поддержке Министерства культуры РФ выставочный проект был привезен из фондов Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, Государственного музея истории русской литературы имени В. И. Даля, Народного музея Сергея Есенина в Воронеже при содействии Фонда поддержки и сохранения культурного наследия.
– Сергей Есенин является тонким, душевным и ранимым человеком. Его творчество понятно для любого возраста. И эта выставка о поэте, которого многие люди любят, является замечательным новогодним подарком, – с приветственным словом выступила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
В экспозиции представлены уникальные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством великого поэта. В зале посетители увидят живописные и графические работы художников С. Ф. Якушевского, А. М. Титова, Н. М. Ромадина, Л. Г. Виноградова, В. И. Калошина, отражающие поэтический мир Сергея Есенина и выполненные в разные годы. Часть представленных картин посвящена усадьбе родителей поэта, которая находится в центре села, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери.
Самыми значимыми экспонатами, безусловно, являются жилет, брюки, туфли-шлёпанцы, носовой платок, принадлежавшие поэту. Помимо этого, в витринах представлены фотографии, рукописи произведений и письма, последнее собрание стихотворений, подготовленное Есениным и выпущенное на следующий год после его гибели.
– Благодаря творчеству и наследию Сергея Есенина мы открываем эту выставку на Сахалине. Спасибо замечательным коллегам и партнёрам, которые помогли воплотить этот проект! – поблагодарил директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис Иогансон и вручил региональному министру культуры Нонне Лаврик и директору музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгении Фирсовой знаки Губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».
Также в открытии выставки приняли участие председатель Фонда поддержки и сохранения культурного наследия Екатерина Филиппова, меценат, основатель Народного музея С. Есенина в Воронеже Владимир Бубнов, директор Государственного музея истории русской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. Его присутствие на открытии выставки стало большим событием, так как впервые этот известный ученый, литературовед, критик посетил Сахалин именно для открытия экспозиции, посвященной Есенину.
– В русской литературе есть одна особенность – величайшие русские писатели как бы переступали за границу литературы и «вывозили» на себе все проблемы русского народа. Так было с Достоевским, Гоголем, Толстым, Чеховым. Есенин тоже был одним из таких поэтов. Он, безусловно, является самым народным, понятным и не требующим дополнительных слов. Я рад, что сегодня с вами, и убежден, что не в последний раз мы будем вместе работать над выставочными проектами, – отметил Дмитрий Бак.
– Сегодня мы переживаем удивительный момент, ради которого объединились все люди, любящие творчество Есенина, – открытие выставки, чтобы познакомить с творчеством писателя сахалинцев. Я думаю, что он близок каждому, кто любит родину, природу и людей. Желаю, чтобы наше молодое поколение читало и любило Есенина. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем сотрудничать и воплощать проекты и новые выездные выставки, – рассказала председатель Фонда поддержки и сохранения культурного наследия Екатерина Филиппова.
В завершении церемонии открытия экспозиции состоялся концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» музея-заповедника С. А. Есенина под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Александра Ермакова. Также для всех желающих заведующая отделом научно-экспозиционной и выставочной деятельности Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Валерия Евдокимова провела экскурсию.
Выставку можно будет посетить до 7 февраля 2021 года.
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