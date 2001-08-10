Об Александре Грибоедовом расскажут в музее книги Чехова

Лекция "Александр Сергеевич Грибоедов – жизнь ценою в алмаз" в рамках выставки о его жизни и творчестве пройдет в сахалинском музее книги Чехова.

- Приглашаем посетить лекцию и поближе познакомиться с человеком, жизнь которого многие сравнивают с известным на весь мир первозданным алмазом. Вы узнаете, насколько разносторонней и многогранной личностью был Грибоедов, почему вместо дипломатической миссии в Америку он выбрал Персию, которая только закончила войну с Россией, что связывало дипломата и драматурга с декабристами. На лекции расскажут как крылатые выражения комедии "Горе от ума" мастерски использовал в своих рассказах и письмах Чехов, - рассказали в учреждении.

Для групп от 10 человек лекцию могут провести с выездом и в другие дни. Записаться можно по телефонам: 8 (4242) 43-65-09, 8 900 669 01 06.