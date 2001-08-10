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11:32, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Новогодние мероприятия для юных сахалинцев проведут в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Новогодние мероприятия для юных сахалинцев проведут в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

В преддверии самого сказочного зимнего праздника юных посетителей ждут в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Вы сможете посетить интерактивные занятия, изготовить поделки из экоматериалов и новогодние свечи. Ребятам расскажут, как отмечали Новый год в XIX веке, покажут мультфильмы и даже разрешат поиграть в снежки в экспозиции. Поверьте, такое в музее вам могут позволить лишь по случаю праздника!

Весь новогодний период работают временные выставки «Кто хочет, так и судит» по творчеству А. С. Грибоедова и «Сергей Есенин: Я расскажу про свою тебе жизнь…», в рамках которых пройдут тематические лекции, экскурсии и читка стихов. В интерактивной зоне можно почитать художественные произведения, изготовить веер и сыграть на пианино знаменитый «грибоедовский» вальс, если вам знакома нотная грамота.

Программа рассчитана на детскую аудиторию 0+, познакомиться с расписанием можно на сайте музея http://chekhov-book-museum.ru/news/post/1434/

Записаться на мероприятия можно по телефону 43-65-09.

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