В селе Восток открыли новую библиотеку

На прошлой неделе завершился капитальный ремонт помещений библиотеки-филиала МБУК «Поронайская центральная библиотечная система» в селе Восток, которая теперь будет располагаться по соседству с детской школой искусств. Обновленная библиотека уже приняла читателей, открыв свои двери в новом помещении.

Участниками торжества стали вице-мэр Александр Ищенко, директор Департамента образования, культуры и спорта Наталья Анисова и воспитанники детской школы искусств. Ребята сами смогли увидеть, насколько красивой и уютной стала их родная библиотека.

В помещении был выполнен капитальный, внутренний косметический ремонт, установлено ограждение и установлен фасад всего здания. Обновились интерьер и мебель. Благодаря удобной планировке, появилось несколько зон: теперь в филиале есть 2 отдельных зала для детей и для взрослых читателей: детский и взрослый абонемент. Для детей выделили отдельную комнату, где предусмотрели детскую литературу для всех возрастов и рабочие места с выходом в интернет. Во взрослом отделе отлично влилась в интерьер серия книг о Сахалине и его истории. Там же появилась и новая зона, где посетители могут расположиться за небольшим столиком. Также в новом здании появилась возможность читателям с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно посещать библиотеку- теперь для них созданы все необходимые условия.

Ранее библиотека располагалась в местном Доме культуры «Энергетик». Для создания улучшения условий работы и более комфортного пребывания читателей, Администрацией городского округа было решено перенести дом книги в новое здание ДШИ. Теперь любимая сельская библиотека работает в комфортных условиях.