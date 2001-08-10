Лауреаты литературной премии имени Арсеньева получат по 500 тысяч рублей

Имена победителей назовут 18 декабря в Москве. В числе претендентов – роман «Пятый живорожденный» сахалинского писателя Владимира Старовойтова.

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева присуждается в трех номинациях» «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей».

В шорт-лист вошли три романа («Любить полосатого зверя» Владимира Василиненко; «Пятый живорожденный» Владимира Старовойтова; «Ощепков» Александра Куланова), три повести («Солнцем поцелованные» Елены Чубенко; «Умальта»Станислава Глухова; «Если бы карма» КонстантинаСонголова) и три произведения для детей («Ительменские сказки» Марины Бабанской; «Волшебная Колыма» Андрея Усачева; «Сказочная Чукотка» Александры Агафоновой).

Владимир Старовойтов стал писателем уже в зрелом возрасте. «Пятый живорожденный» – это его первая книга, наполненная не только рассуждениями и воспоминаниями о жизни, но и юмором.

– С творчеством только нескольких авторов я был знаком и до того, как вошел в состав жюри. Благодаря премии мне удалось расширить свое представление о литературе Тихоокеанской России. Выбирать победителя среди таких талантливых литераторов очень непросто, – рассказал член жюри премии, писатель, переводчик и литературный обозреватель Михаил Визель.

Напомним, общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя Правительства Российской Федерации –полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

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