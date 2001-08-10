Лауреаты литературной премии имени Арсеньева получат по 500 тысяч рублей
Имена победителей назовут 18 декабря в Москве. В числе претендентов – роман «Пятый живорожденный» сахалинского писателя Владимира Старовойтова.
Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева присуждается в трех номинациях» «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей».
В шорт-лист вошли три романа («Любить полосатого зверя» Владимира Василиненко; «Пятый живорожденный» Владимира Старовойтова; «Ощепков» Александра Куланова), три повести («Солнцем поцелованные» Елены Чубенко; «Умальта»Станислава Глухова; «Если бы карма» КонстантинаСонголова) и три произведения для детей («Ительменские сказки» Марины Бабанской; «Волшебная Колыма» Андрея Усачева; «Сказочная Чукотка» Александры Агафоновой).
Владимир Старовойтов стал писателем уже в зрелом возрасте. «Пятый живорожденный» – это его первая книга, наполненная не только рассуждениями и воспоминаниями о жизни, но и юмором.
– С творчеством только нескольких авторов я был знаком и до того, как вошел в состав жюри. Благодаря премии мне удалось расширить свое представление о литературе Тихоокеанской России. Выбирать победителя среди таких талантливых литераторов очень непросто, – рассказал член жюри премии, писатель, переводчик и литературный обозреватель Михаил Визель.
Напомним, общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя Правительства Российской Федерации –полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Сайт премии – премияарсеньева.рф. Новости также доступны в Facebook, Instagram@premiyaarsenyeva и ВКонтакте.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Коронавирусом заразились ещё 144 сахалинца
10:12 Сегодня Городской парк объявляет видео-конкурс «НОВОГОДНИЙ VLOG 2021»
- 10:42 Сегодня Оставшаяся без нового жилья семейная пара из Южно-Курильска переедет в современную квартиру
11:32 Сегодня Сахалинский «Безопасный город» – один из самых эффективных в стране
17:12 10 Декабря Акция «Городская елка добра» в Южно-Сахалинске исполнит детские желания
14:04 10 Декабря С начала года цены на продукты выросли – на 5,6%
09:34 11 Декабря От коронавируса в Сахалинской области умер 11-й человек
15:32 11 Декабря Центр Южно-Сахалинска перекроют завтра в связи с открытием главной ёлки
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
Выбор редакции
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.