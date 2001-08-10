Южно-Сахалинск присоединился ко Всероссийской акции «Новогодние окна». Акция проходит в формате онлайн-флешмоба. Любой желающий может принять участие и украсить в новогоднем стиле окна в квартире, доме, офисе или школе. А затем разместить фотографии своего творчества в социальных сетях с хештегом #Новогодниеокна.

Мероприятие проводится с целью сохранения новогодних традиций и укрепления традиционных семейных ценностей. Участникам необходимо под постом в социальных сетях рассказать о своих новогодних традициях, поделиться теплыми воспоминаниями из детства или своими особенностями празднования Нового года.

В рамках акции в официальном сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» профессиональные художники, резиденты Арт-кластера «Таврида» и галереи «Оттепель» проведут серию мастер-классов.

Итоги акции «Новогодние окна» объявят 31 декабря в официальном сообществе «Большой перемены» в социальной сети «ВКонтакте».