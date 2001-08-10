Сахалинцев приглашают на выставку цветов из полимерной глины в областную библиотеку

В Сахалинской областной библиотеке работает выставка цветов из полимерной глины. Автор всех изделий – островная мастерица Елена Пономаренко.

Мир цветов из полимерной глины открылся для Елены в 2012 году, когда она жила в Санкт-Петербурге. В 2014 году она стала сертифицированным инструктором по лепке цветов Академии «DECO Clay Craft Academy». Сейчас Елена Пономаренко живет в Южно-Сахалинске, где развивает это искусство, принимает участие в разнообразных выставках, делится с другими мастерами получеными знаниями и опытом.

Выставка цветов и других изделий из полимерной глины будет работать в фойе СахОУНБ до конца месяца. Справки по телефону: + 7 (4242) 45-25-25.