Тихоокеанское
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17:32, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

На конкурсы и мастер-классы приглашает краеведческий музей сахалинцев

На конкурсы и мастер-классы приглашает краеведческий музей сахалинцев

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает гостей и жителей города на новогодние каникулы. Для гостей приготовили игры, конкурсы, викторины, мастер-классы:

5 января – интерактивная программа "Ларец новогодних чудес";

6, 10 января – интерактивное занятие "Тайны Нового года";

7 января – интерактивное занятие "Рождественские встречи";

 8 января – интерактивное занятие "Зимние забавы".

Цена билета 250 рублей.

Заявки и справки по телефону 50-50-51.

Для сведения:

  • с 5 по 8 января музей работает с 10:00 до 17:00
  • 9, 10 января музей работает с 10:00 до 18:00
  • Касса музея закрывается за 30 минут до окончания работы музея
  • пн: выходной
  • сб: 10:00—19:00
  • вт-пт: 10:00—18:00
  • вс: 10:00—18:00
  • Парк музея открыт Вт-Пт, Вс: 10:00—18:00, Cб: 10:00—20:00

 

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