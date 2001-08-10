Более 11 тысяч зрителей посетили Чехов-центр на новогодних каникулах

В Сахалинском Международном театральном центре им.А.П.Чехова подвели итоги новогодней кампании. На главной островной сцене для детей был показан спектакль по известному произведению Чарльза Диккенса «Рождественская история» (реж. Александр Агеев). Артисты сыграли его 11 раз. В фойе 2-го этажа с успехом шли спектакли для малышей и их родителей. Музыкальную сказку «Царский подарок» (реж. Элистин Михайлов) показали 11 раз, а новогоднее представление «Медведь, который не верил в Деда Мороза» было показано 26 раз.

Афиша для взрослых в эти праздничные дни отличалась разнообразием: на большой сцене прошли показы любимых комедий сахалинцев «Зимний вечер в кабаре», «Смешные деньги», «Хапун», «Про Федота-стрельца, удалого молодца», «Боинг-Боинг». Для поздравления ребят на дому театр организовал выезды Деда Мороза и Снегурочки. В этом году новогодние волшебники посетили 67 юных сахалинцев.

Традиционно Чехов-центр в новогодние праздники занимается благотворительностью. Посмотреть сказочное представление в театр пришли воспитанники реабилитационного центра «Преодоление» и представители регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). В Рождество артисты Чехов-центра показали сказку для детей из многодетных семей. Праздник прошел в Сахалинском областном центре народного творчества и был организован Южно-Сахалинской и Курильской епархией. Театральный Дед Мороз отправился и на аэродром «Пушистый», чтобы вместе с Центром технических видов спорта устроить праздник для детей из Троицкого детского дома.

Всего с 23 декабря 2020 года по 9 января 2021 года Чехов-центр провел 93 новогодних мероприятия. В театре и на выезде было показано 60 спектаклей для взрослых и детей, которые посетили более 11 тысяч зрителей.