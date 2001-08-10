В СахОУНБ прошел семинар-совещание руководителей муниципальных библиотек

В областной универсальной научной библиотеке 31 марта состоялся семинар-совещание руководителей областных и муниципальных библиотек Сахалинской области «Национальный проект «Культура»: вопросы реализации в библиотеках области», участие в котором приняли руководители и специалисты библиотек из 16 муниципальных образований островного региона.

С приветственным словом к участникам семинара обратилась директор СахОУНБ Валентина Малышева, в своём выступлении она отметила, что новый вектор развития библиотек Сахалинской области определяет стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации, принятая Правительством РФ в марте 2021 года.

В ходе семинара-совещания обсуждались вопросы реализации в областных и муниципальных библиотеках мероприятий федеральных и региональных программ сохранения библиотечных фондов, поддержки детского и юношеского чтения, расширения доступа пользователям муниципальных библиотек к цифровым ресурсам и услугам.

Основное внимание было уделено перспективам развития сети модельных муниципальных библиотек, в том числе посредством участия в конкурсном отборе в рамках Национального проекта «Культура» на получение федеральной субсидии для создания библиотеки нового поколения.

В заключительной части семинара состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги первого года работы Ассоциация библиотек Сахалинской области (АБСО), созданной в 2019 году, а также внесены предложения в план работы сообщества по развитию методической и краеведческой деятельности библиотек, расширению форм и методов работы по привлечению к чтению детей и молодёжи. От министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в работе круглого стола приняла участие начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли Екатерина Хоменко.