Всеобщий музыкальный диктант впервые пройдёт на Сахалине
11 апреля 2021 года в России и странах ближнего зарубежья – Белоруссии, ДНР и Казахстане – в четвёртый раз состоится международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант». Сахалинская область впервые будет участвовать в ней. От нашей области заявлено пять площадок: гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска, детские школы искусств г. Холмска, г. Корсакова, пгт. Ноглики и пгт. Южно-Курильск.
Зарегистрироваться для участия можно уже сейчас на официальном сайте: https://musdict.ru
Всеобщий музыкальный диктант – добровольная и бесплатная международная просветительская акция для всех желающих, проводимая в атмосфере праздника музыкальной грамотности.
Для участия необходимо подать заявку на сайте, прийти на любую из площадок проведения акции и написать один или несколько музыкальных диктантов. Участникам предстоит несколько раз прослушать авторский музыкальный отрывок, который на фортепиано исполнит опытный педагог, и на слух записать нотами услышанный материал.
Работы участников будут проверяться преподавателями по сольфеджио по централизованно разработанным критериям, при желании от оценки можно отказаться. Сканы проверенных работ станут доступны в личном кабинете на сайте или будут разосланы участникам по электронной почте.
В 2021 году предусмотрено 11 авторских диктантов разной сложности, среди которых есть ритмический диктант для людей без музыкального образования. Все диктанты создаются специально для акции, методическую сторону контролирует экспертный совет проекта.
В день диктанта с главной площадки проекта (РАМ имени Гнесиных) будет вестись онлайн-трансляция всех уровней. С её помощью в акции смогут принять участие жители отдалённых регионов и люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе из-за рубежа. Онлайн-работы не проверяются и не оцениваются, онлайн-участники смогут проверить свои работы самостоятельно, когда будут опубликованы ноты всех диктантов.
Проект реализуется при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Региональный оператор по Сахалинской области – Областной центр внешкольной воспитательной работы.
Посмотреть видеокурсы и записи диктантов прошлых лет, получить актуальную информацию о проекте можно на следующих публичных ресурсах:
· Группа ВКонтакте: https://vk.com/musdictation
· Страница в Facebook: https://facebook.com/musdictation
· Аккаунт в Instagram: https://facebook.com/musdictation
· Региональное мероприятие ВКонтакте: https://vk.com/musdict_sakhalin
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:34 31 Марта Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды
11:04 1 Апреля Сахалинцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
17:12 1 Апреля Строительному сообществу представили интерактивную карту и новые правила проектирования в Южно-Сахалинске
16:12 2 Апреля Холодно и дождливо будет на Сахалине в выходные дни
17:42 12 Марта На Сахалине на выходных потеплеет
14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
17:12 12 Марта Южносахалинцам напоминают о закрытии на ремонт участка ул. Комсомольской
Выбор редакции
- 15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
- 12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?