Всеобщий музыкальный диктант впервые пройдёт на Сахалине

11 апреля 2021 года в России и странах ближнего зарубежья – Белоруссии, ДНР и Казахстане – в четвёртый раз состоится международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант». Сахалинская область впервые будет участвовать в ней. От нашей области заявлено пять площадок: гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска, детские школы искусств г. Холмска, г. Корсакова, пгт. Ноглики и пгт. Южно-Курильск.

Зарегистрироваться для участия можно уже сейчас на официальном сайте: https://musdict.ru

Всеобщий музыкальный диктант – добровольная и бесплатная международная просветительская акция для всех желающих, проводимая в атмосфере праздника музыкальной грамотности.

Для участия необходимо подать заявку на сайте, прийти на любую из площадок проведения акции и написать один или несколько музыкальных диктантов. Участникам предстоит несколько раз прослушать авторский музыкальный отрывок, который на фортепиано исполнит опытный педагог, и на слух записать нотами услышанный материал.

Работы участников будут проверяться преподавателями по сольфеджио по централизованно разработанным критериям, при желании от оценки можно отказаться. Сканы проверенных работ станут доступны в личном кабинете на сайте или будут разосланы участникам по электронной почте.

В 2021 году предусмотрено 11 авторских диктантов разной сложности, среди которых есть ритмический диктант для людей без музыкального образования. Все диктанты создаются специально для акции, методическую сторону контролирует экспертный совет проекта.

В день диктанта с главной площадки проекта (РАМ имени Гнесиных) будет вестись онлайн-трансляция всех уровней. С её помощью в акции смогут принять участие жители отдалённых регионов и люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе из-за рубежа. Онлайн-работы не проверяются и не оцениваются, онлайн-участники смогут проверить свои работы самостоятельно, когда будут опубликованы ноты всех диктантов.

Проект реализуется при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Региональный оператор по Сахалинской области – Областной центр внешкольной воспитательной работы.

Посмотреть видеокурсы и записи диктантов прошлых лет, получить актуальную информацию о проекте можно на следующих публичных ресурсах:

· Группа ВКонтакте: https://vk.com/musdictation

· Страница в Facebook: https://facebook.com/musdictation

· Аккаунт в Instagram: https://facebook.com/musdictation

· Региональное мероприятие ВКонтакте: https://vk.com/musdict_sakhalin