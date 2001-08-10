Концерт Тимы Белорусских на Сахалине в очередной раз сорвался

Тима Белорусских не приедет в Южно-Сахалинск в апреле 2021 года. Выступление перенесено. Как собщается, «в связи с продлением действия ограничительных мер на мероприятия с фан-зоной».

Как сообщили организаторы ТИА «Острова», новая дата будет объявлена позже, а само выступление «обязательно состоится».

Вместе с тем есть информация, что настоящая причина отмены – не коронавирус, а уголовное дело, которое продолжает расследоваться в отношении Белорусских. У него нашли наркотики.

Тем временем жители Сахалинской области, которые отдали на билеты за его концерт по нескольку тысяч рублей, не могут добиться возврата с 2020 года. Именно с этого времени выступление переносится. Пока Тима разбирается со своими проблемами с наркотиками, людей в билетных кассах отправляют восвояси со словами о том, что деньги можно не возвращать «по постановлению правительства».