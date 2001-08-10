О современных археологических исследованиях расскажут в Сахалинской областной библиотеке

Обзорная лекция о результатах современного изучения мест археологического культурного наследия Сахалина и Курильских островов пройдет в областной универсальной научной библиотеке 13 апреля. Начало в 15.00.

Лектором выступит кандидат исторических наук, заведующий учебным археологическим музеем, доцент кафедры Российской и всеобщей истории СахГУ Вячеслав Грищенко. В ходе встречи ученый расскажет об интересных археологических находках, сделанных на Сахалине и Курильских островах. Хронология новых открытий охватывает широкий период от средневековья до раннего неолита.

Вячеслав Грищенко является автором и соавтором 50 научных публикаций в российских и зарубежных изданиях, 13 научных отчетов о результатах археологических исследований.

Вход свободный. Справки по телефону +7(4242)45-25-38.