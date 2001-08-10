Тихоокеанское
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14:19, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на встречу с Еленой Иконниковой в областную научную библиотеку

Сахалинцев приглашают на встречу с Еленой Иконниковой в областную научную библиотеку

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей и гостей островной столицы на вечер-встречу с доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка и литературы СахГУЕленой Иконниковой. Беседа состоится 15 апреля в 17.00.

Мероприятие пройдет как часть цикла встреч с сахалинскими учеными, приуроченных к Году науки и технологий.

На вечере Елена Иконникова расскажет о своей научной деятельности, изучении творчества островных писателей, а также о научных работах и художественных произведениях. По ходу рассказа гости смогут задать свои вопросы.

Встреча пройдет в зале заседаний СахОУНБ(Хабаровская,78). Вход свободный. Дополнительная информация по телефонам: +7(4242)45-25-37, 45-25-38.

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