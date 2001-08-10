В областной библиотеке сахалинцев научат делать карту ночного неба

Сахалинская областная универсальная научная библиотека подготовила для своих читателей мастер-класс «Звёздное небо» ко Дню космонавтики. В небольшом видео рассказывается, как из обычной морской гальки можно сделать фрагменты карты ночного неба с созвездиями.

Специалист Сахалинской областной библиотеки Марина Кобзева поделится всеми хитростями росписи на камнях, пошагово покажет весь процесс, и расскажет о необходимых для работы материалах и инструментах.

Познакомиться с обучающим видео можно здесь.