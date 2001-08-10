Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2021
Сегодня 15:01
77,51|92,07|62,97
Южно-сахалинских предпринимателей приглашают обсудить вопросы переоборудования автомобилей на газ
12:34, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В областной библиотеке сахалинцев научат делать карту ночного неба

В областной библиотеке сахалинцев научат делать карту ночного неба

Сахалинская областная универсальная научная библиотека подготовила для своих читателей мастер-класс «Звёздное небо» ко Дню космонавтики. В небольшом видео рассказывается, как из обычной морской гальки можно сделать фрагменты карты ночного неба с созвездиями.

Специалист Сахалинской областной библиотеки Марина Кобзева поделится всеми хитростями росписи на камнях, пошагово покажет весь процесс, и расскажет о необходимых для работы материалах и инструментах.

Познакомиться с обучающим видео можно здесь.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?