В поронайской библиотеке состоялась презентация поэтического сборника стихов Нины Молоковой

Презентацию книги приурочили к 80-летнему юбилею Нины Александровны. Поддержать юбиляра пришли члены местной организации пенсионеров, депутаты областной Думы, представители Администрации и все те, кто неравнодушен к ее творчеству.

Открыла дружескую встречу председатель организации пенсионеров Людмила Михайловна Чернова.

- Дорогие гости! Мы собрались в этом зале по двум очень важным событиям. Сегодня мы празднуем 80-тый день рождения Молоковой Нины Александровны и презентацию ее стихов «Я благодарна вам, стихи…». Отдельная благодарность мэру Поронайского ГО Александру Михайловичу Радомскому, оказавшему финансовую помощь в выпуске книги.

С теплыми словами именинницу поздравили вице-мэр Антон Карпуков, председатель Собрания Александр Урюпин и областные депутаты.

В основной части мероприятия состоялась трогательная презентация сборника, подготовленная главным библиографом Татьяной Волшуковой и заведующим отделом библиотеки Ларисой Анисимовой. Не обошлось без сюрпризов для уважаемой именинницы. Сентиментальное письмо любящей дочери, видеообращение племянника Дениса из США, песня в исполнении племянницы Нелли из Татарстана и песня артистов Поронайского народного хора на стихи юбиляра внесли изюминку в торжество.

Молокова Нина Александровна родилась в Рязани 16 апреля 1941 года. После войны её отца перевели служить на Сахалин. Так в 1946 году она оказалась в п. Таранай.

- Я никогда не видела таких прекрасных лесов, разноцветья красивых полей, морских просторов и рек, наполненных разнообразных рыбой! Мне казалось, что мы живем в раю, - делится она своими детскими впечатлениями об острове.

В возрасте 9 лет переехала с семьей в Уссурийск. Живя там, она грезила вернуться на остров, и смогла осуществить свою мечту только в возрасте 25 лет, в 1974 году. В Поронайск она вернулась уже со своей семьей, и долгие годы трудилась на телевизионной станции «Орбита».

На сегодняшний день Нина Александровна продолжает писать стихи, является активным членом местной организации пенсионеров, радует внуков и правнуков своим вниманием.