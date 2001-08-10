Тихоокеанское
информационное агентство
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09:55, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на концерт барда Евгения Кормщикова

Сахалинцев приглашают на концерт барда Евгения Кормщикова

Первый сольный концерт «…и значит мы живы» сахалинского барда Евгения Кормщикова состоится в областной научной библиотеке 30 апреля. Начало в 18.30.

Евгений является активным участником творческого объединения сахалинского бардовского сообщества «АПОстров», дипломантом городского фестиваля авторской песни. Принимает участие в организации и проведении различных городских мероприятий и акций, связанных с бардовской песней, в том числе и в рамках проекта «Берега авторской песни» СахОУНБ, собщили ТИА «Островам» в пресс-службе Пресс-служба СахОУНБ.

Концерт пройдет в конференц-зале библиотеки (1-й этаж). Вход свободный. Телефон для справок: + 7 (4242) 45-25-02.

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