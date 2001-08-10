Актриса сахалинского Чехов-центра Анна Антонова завоевала «Золотую Маску»

В концертном зале «Зарядье» в Москве состоялась Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Объявление лауреатов завершило конкурсную программу XXVII Фестиваля. Самый масштабный российский театральный смотр прошел в Москве с января по апрель и объединил 68 театров из 25 российских городов.

Актриса Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова Анна Антонова завоевала «Золотую Маску» за лучшую женскую роль в спектакле «Экстремалы». Напомним, что спектакль был представлен на соискание награды в 5 номинациях: «Драма/спектакль малой формы»; «Драма/работа режиссёра» - Петр Шерешевский; «Драма/работа художника» - Надежда Лопардина; «Драма/лучшая женская роль» - Анна Антонова; «Драма/женская роль второго плана» - Наталья Красилова.

«Чертовски приятно! Напоминает финальную сцену из нашего спектакля, когда надо подойти к микрофону и что-то сказать, только я сейчас совершенно не знаю текста. Но я знаю что чувствую – радость и гордость за наш театр, за Сахалинский Международный театральный центр им. А.П. Чехова, который, кстати, в этом сезоне празднует свой юбилей – 90-летие, - сказала Анна со сцены. - Еще я хотела бы поздравить всю-всю нашу дружную команду спектакля «Экстремалы». Ребята, это наша общая победа – мы это сделали! И в заключение я хотела бы поблагодарить всех тех людей, профессионалов с большой буквы, кто сделал эту награду возможной. Спасибо большое!»

В одной номинации с Анной Антоновой были представлены: Ольга Альбанова из Санкт-Петербурга (Регана, «Король лир»), Мария Беляева из Москвы (Пиноккио, «Пиноккио. Театр»), Светлана Найденова (Пиноккио, «Пиноккио. Театр»), Лейсан Загидуллина из Альметьевска (Оля Веденяпина, «Королевство кривых»), Яна Иртеньева из Москвы (Петрова, «Петровы в грипее»), Ксения Коваленко из Шарыпово (Маргарет, «Я нанял убийцу»), Евгения Крегжде из Москвы (Мать, «Пер Гюнт»), Кристина Папашина из Омска (Соня, «Дядя Ваня»), Альбина Лозовая из Новосибирска (Настасья Филипповна, «Идиот»), Татьяна Рябоконь из Санкт-Петербурга (Шут, «Король Лир») и Лиана Щетилина из Улан-Удэ (Софья, «Наводнение»).

«Мы сейчас все пребываем в состоянии шока и эйфории одновременно! Невероятная гордость за прекрасную Анну Антонову, в этом спектакле она достигла просто какого-то космического уровня. И, конечно, самые теплые слова благодарности всему Чехов-центру и отдельно команде спектакля «Экстремалы» во главе с талантливейшим Петром Шерешевским», – рассказала ТИА "Островам" директор театра Татьяна Корнеева.