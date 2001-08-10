Тихоокеанское
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10:04, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинский театр кукол приглашает зрителей на премьеру "Денискиных рассказов"

29 апреля в 11 часов в большом зале Сахалинского театра кукол состоится спектакль по мотивам знаменитых «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского. Яркая, динамичная, музыкальная постановка с прекрасным светом, декорациями и куклами. И абсолютно для всей семьи! Детям просто необходимо брать родителей за руку и вести в театр. Потому что серьезным взрослым нельзя забывать о ребенке, который живет внутри каждого, а современные «навороченные» технологии совсем не отменяет смешные и грустные, забавные и нравоучительные истории, без которых немыслимо ни одно детство, ни одно счастье, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском театру кукол.

Режиссер-постановщик спектакаля – Антонина Добролюбова, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник культуры Сахалинской области. Художник-постановщик – Надежда Лопардина (г. Санкт-Петербург).

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