На Сахалине вступит солист Большого театра
Уже в эти выходные на Сахалине выступит приглашенный солист Большого театра и Геликон-оперы - Рустам Яваев - уникальный редчайший мужский голос - контртенор - самый высокий из мужских оперных голосов (выше чем тенор) - называют его и «мужское сопрано» - один на несколько тысяч голосов. Это будет впервые на Сахалине!
Рустам Яваев выступит вместе с одной из лучших органистов Москвы - Олесей Кравченко в рамках фестиваля «В старинном стиле», который проходит в Соборе Святого Иакова на проспекте Победы, 26Б четыре дня - с 30 апреля по 3 мая. Оба лауреаты международных конкурсов сыграют пять совершенно разных концертов.
В пятницу, 30 апреля, в 19:00 в концерте "Виртуозы Барокко" прозвучат произведения виртуозов Барокко как Бах, Вивальди, Гендель, Букстехуде и Гендель.
В субботу, 1 мая, в 18:00 в концерте "В ритме Фламенко" нас погрузит своей органной виртуозной игрой Олеся Кравченко в удивительный мир испанского фламенко произведениями как Баталья, Болеро, Саламанка и Фанданго от разных знаменитых испанских композиторов.
В воскресенье, 2 мая, в 15:00 будет концерт-сказка "Хроники Нарнии + песочная анимация" с чтением сказки "Хроники Нарнии" в сопровождении рисования песком сахалинским мастером Лилией Ким на экранах собора вместе со звучанием известнейших шедевров мировой музыки на органе и скрипке с голосом Марьяны Герасименко - артистки ЮСКО.
Впервые в мире вы услышите в понедельник, 3 мая, в 18:00 на концерте "Аве Мария + Богородица" песни "Аве Мария" вместе с православным пением о Богородице от Рахманинова и других авторов в совместном исполнении органа, контртенора и православного хора Сахалина.
В воскресенье 2 мая 18:00 на концерте "Только Бах" услышите известные шедевры Баха как Токката и фуга ре минор и чакона ре минор и другие в соло органном исполнении и в дуэтах с Рустамом.
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