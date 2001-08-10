В Южно-Сахалинске стартовал конкурс «Возраст нам не помеха»

В Южно-Сахалинске стартовал городской открытый конкурс среди старшего поколения «Возраст нам не помеха», организаторами конкурса выступили Южно-Сахалинское отделение «Союз женщин России» и местный исполком партии «Единая Россия». Уютный зал ГДК «Родина» собрал более 120 участников, представивших 20 творческих номеров.

Напомним, с 2016 года в областном центре успешно реализуется проект «Старшее поколение», главная цель которого повышение качества жизни и благосостояния граждан старшего поколения, вовлечение в их в культурно-досуговую деятельность. Одним из таких мероприятий является конкурс талантов. Событие должно было состояться в прошлом году, но пандемия внесла свои корректировки.

- Участники конкурса - это люди старшего поколения, имеющие активную гражданскую позицию, - отметила координатор проекта Елена Столярова. - Наша главная задача - создание для граждан серебряного возраста условий для социализации в современной жизни и чувства востребованности, а также формирование устойчивой связи поколений.

«Возраст нам не помеха» - творческий конкурс, предусматривающий четыре номинации: «Душа поет» - выступление одного или двух вокалистов, «Богатство голоса» - выступление хора от трех и более людей, «Стихотворение от всей души» - лучшая декламация, «Танцевальный вихрь» - хореографическое мастерство, сообщили ТИА "Острова" в региональном отделении пратии "Единая Россия".

Танец позволяет исполнить давнюю мечту, когда взрослый человек хотел танцевать, но не имел возможности, - рассказала участница конкурса Представитель творческого объединения «Чайка» Наталья Бирюкова. - Танец помогает нам раскрыться, победить плохое настроение, даже придя на репетиции с высоким давлением, ты уходишь бодрый, окрыленный и свободный. Это помогаем нам интересно проводить свой досуг, быть в курсе танцевальных тенденций, мы очень счастливы, что занимаемся танцами. Наши участники - это люде старше 50 лет, поэтому конечно мы не могли пройти мимо этого конкурса.

Танцевальное направление стало самым многочисленным, и объединило 9 коллективов из разных районов области. Вокальный конкурс «Душа поет» наполнили лиризмом три дуэта и одна сольная исполнительница. В чтении стихов решились состязаться трое земляков, причем два конкурсанта представили на суд жюри авторские произведения.

Хоровое пение на конкурсе представили вокальный ансамбль старшего поколения «Дети войны ГДК «Родина», Южно-Сахалинская местная общественная организация инвалидов «ЭДЕЛЬВЕЙС», Вокальная группа «Память» от Регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Российской диабетической ассоциации». С творческими подарками для конкурсантов выступили Ансамбль современной народной песни «Русский терем» и студия испанского танца «РОНДА».