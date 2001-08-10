Цикл концертов под открытым небом стартует в Южно-Сахалинске

1 мая с 17:00 до 19:00 часов состоится первый концерт военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона под управлением военного дирижера майора Олега Шигалова. Концерт пройдет на площади перед Музейно-мемориальным комплексом «Победа» в рамках проекта «Эта музыка – вечна».

Программа выступления посвящена Дню Победы. Для жителей и гостей Южно-Сахалинска прозвучат известные композиции: «Катюша», «Эх, дороги», «Смуглянка», «Казаки в Берлине», «День Победы» и другие. Также для ценителей музыки выступит Лариса Качайкина. В исполнении солистки гости мероприятия услышат песни «Черноглазая казачка», «Если б не было войны», «Мужчины», «Сахалинский вальс».

В случае ухудшения погодных условий концерт пройден в выставочном зале ММК «Победа».

Концерты будут проходить каждую пятницу и субботу с 17 до 19 часов до 28 августа включительно. О расписании мероприятий мы будем информировать дополнительно, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства культуры и архивного дела Сахалинской области,

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