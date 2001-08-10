Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2021
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09:41, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

В Сахалинской областной библиотеке пройдет вечер, посвященный творчеству Григория Чухрая

Литературно-музыкальный вечер «Чистое небо Григория Чухрая», посвященный 100-летию советского режиссера, а также 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 мая. Начало в 18.00.

На встрече вспомнят биографию кинорежиссера и сценариста, его творческий путь, покажут фрагменты из кинофильмов «Баллада о солдате», «Чистое небо». Гости мероприятия смогут вместе с артистами спеть любимые песни: «Эх дороги», «Темная ночь», «В землянке», «Алеша» и другие. Порадуют своим творчеством воспитанники Дворца детского (юношеского) творчества г. Южно-Сахалинск, Ансамбль Марии Струве на Сахалине, Виталий Цыренгармаев и Евгений Малашнич.

Мероприятие пройдет в конференц-зале СахОУНБ (Хабаровская, 78).  Вход свободный. Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-28.

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