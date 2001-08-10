Тихоокеанское
информационное агентство
12 Мая 2021
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08:52, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на концерт-сказку "Маленький принц"

Сахалинцев приглашают на концерт-сказку

Всех детей и взрослых сахалинцев приглашают на концерт-сказку "Маленький принц" в воскресенье 16 мая в 15:00 в Собор Св. Иакова на проспекте Победы 26Б. Сказку "Маленький принц" знают все. Она была написана 78 лет назад - 6 апреля 1943. За это время мир кардинально изменился, но люди - как дети так и взрослые, продолжают читать историю маленького мальчика с золотыми волосами, ведь эта прекрасная книга говорит о вечных, неустаревающих ценностях - дружбе, нравственной красоте и любви. 

Волшебный текст сказки Антуана де Сент-Экзюпери будет читаться на концерте в сопровождении необычной песочной анимации на экранах собора - живым рисованием сказки песком сахалинским мастером Лилией Ким вместе с музыкой мировых шедевров в исполнении дуэта Freille - Анастасии Чубич на фортепиано и с голосом и скрипкой Марьяны Герасименко, артистки ЮСКО.

Билеты можно ежедневно приобрести в Соборе  с 14:00-19:00 кроме воскресенья или за полчаса до концерта или на https://bilet.sakh.com/concert/malenkiy_princ_plus_pesochnaya_animaciya_2021/

Есть большие скидки для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов - спрашивайте в кассе собора на пр. Победы 26Б по тел: 8984-180-77-40 
На концертах просят соблюдать социальную дистанцию и надеть маски.

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