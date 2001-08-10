Сахалинский музей книги предлагает оздоровиться в Ночь музеев
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает 15 мая на «Ночь музеев». Тему акции задала чеховская фраза «Разве здоровье не чудо?», рассказали ТИА "Острова" в музее.
«Ночь музеев» стартует в 17:00 с вечерней зарядки на свежем воздухе на территории западной парковки музея. Далее посетителям предложат комплекс увлекательно-оздоровительных мероприятий: создать поделку-«антистресс», узнать о лекарственных и ядовитых растениях Сахалина, посетить экскурсии. Теме здоровья будут посвящены традиционные, уже полюбившиеся посетителям литературный вечер «Под шорох страниц и песка», танцевальная программа «Ожившие картины», «Закрытый показ» кинофильма и выступления артистов на «Здоровом концерте».
Центральным событием вечера станет открытие двух новых выставок: «Врачебное дело на Сахалине: до и после А. П. Чехова» и «Весеннее обострение». Первая расскажет о докторах, занимавшихся лечением и общественной работой на Сахалине чеховской эпохи, а вторая даст возможность познакомиться с заболеваниями, ставшими «чумой XIX века», – чахоткой и психическими расстройствами, не щадивших ни столичных жителей в Москве и Петербурге, ни ссыльнокаторжных сахалинцев.
Посетителям в одежде «витаминного» цвета (жёлто-оранжевые тона) предоставляется 50% скидка на вход.
ПРОГРАММА
17:00 «Бодрость духа, грация и пластика» 6+
Вечерняя зарядка на свежем воздухе с инструктором Анной Бригадир и проектом «Социальный фитнес»
Территория парковки, западная сторона сквера музея
18:00 Открытие акции «Ночь музеев» 6+
Открытие выставки «Врачебное дело на Сахалине: до и после А. П. Чехова»
Открытие выставки «Весеннее обострение». Кураторский показ
Северная часть выставочного зала, 2 этаж
18:00-23:00 Будь здоров! 6+
Квест-игра
Площадка «Регистратура»
Получи паспорт здоровья
Площадка «Кладовая здоровья»
Разгадай филворд о полезных лекарственных травах Сахалина
Площадка «Увлекательная анатомия»
Собери пазл и узнай строение человека
Площадка «Антистресс»
Создай поделку для обретения душевного спокойствия
Площадка «Съедобное-несъедобное»
Узнай о полезных и ядовитых растениях Сахалина
Пщадка Витаминки»
Игра с фишками
Музей-детям 0+
Зона самостоятельных детских игр
Раскраски-антистресс
Песочная анимация
Пазлы
1 этаж
19:00 Закрытый показ 12+
Просмотр и обсуждение комедии «Хирургия» (1939). Режиссёр Ян Фрид
Южная часть выставочного зала, 2 этаж
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Экскурсии по выставке «Врачебное дело на Сахалине: до и после А. П. Чехова» 6+
Северная часть выставочного зала, 2 этаж
20:00 Ожившие картины 6+
Танцевально-музыкальная программа с участием артистов театра танца «Диалог» Сахалинской филармонии
Южная часть выставочного зала, 2 этаж
21:00«Попрыгунья» 12+
Литературный вечер «Под шорох страниц и песка» по мотивам рассказа А. П. Чехова
Южная часть выставочного зала, 2 этаж
22:00 Здоровый концерт 0+
Танцевально-музыкальная программа с участием дуэта «Добрые люди» –Марии и Ларисы Качайкиной, ансамбля современной народной песни «Русский терем», танцевальных коллективов «The Shuffle», «Def Rush», «La fuerza del flamenco», «Рябинка» и «Дуэт» Общественного движения «Сахалинский Танцевальный Мир».
Южная часть выставочного зала, 2 этаж
23:00 Нескучная бессонница 0+
Научное шоу Профессора Открывашкина
Шоу мыльных пузырей
Пиксельное шоу от коллектива «FireUp»
Южная часть выставочного зала, 2 этаж
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