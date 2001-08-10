Сахалинский музей книги предлагает оздоровиться в Ночь музеев

Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает 15 мая на «Ночь музеев». Тему акции задала чеховская фраза «Разве здоровье не чудо?», рассказали ТИА "Острова" в музее.

«Ночь музеев» стартует в 17:00 с вечерней зарядки на свежем воздухе на территории западной парковки музея. Далее посетителям предложат комплекс увлекательно-оздоровительных мероприятий: создать поделку-«антистресс», узнать о лекарственных и ядовитых растениях Сахалина, посетить экскурсии. Теме здоровья будут посвящены традиционные, уже полюбившиеся посетителям литературный вечер «Под шорох страниц и песка», танцевальная программа «Ожившие картины», «Закрытый показ» кинофильма и выступления артистов на «Здоровом концерте».

Центральным событием вечера станет открытие двух новых выставок: «Врачебное дело на Сахалине: до и после А. П. Чехова» и «Весеннее обострение». Первая расскажет о докторах, занимавшихся лечением и общественной работой на Сахалине чеховской эпохи, а вторая даст возможность познакомиться с заболеваниями, ставшими «чумой XIX века», – чахоткой и психическими расстройствами, не щадивших ни столичных жителей в Москве и Петербурге, ни ссыльнокаторжных сахалинцев.

Посетителям в одежде «витаминного» цвета (жёлто-оранжевые тона) предоставляется 50% скидка на вход.

ПРОГРАММА

17:00 «Бодрость духа, грация и пластика» 6+

Вечерняя зарядка на свежем воздухе с инструктором Анной Бригадир и проектом «Социальный фитнес»

Территория парковки, западная сторона сквера музея

18:00 Открытие акции «Ночь музеев» 6+

Открытие выставки «Врачебное дело на Сахалине: до и после А. П. Чехова»

Открытие выставки «Весеннее обострение». Кураторский показ

Северная часть выставочного зала, 2 этаж

18:00-23:00 Будь здоров! 6+

Квест-игра

Площадка «Регистратура»

Получи паспорт здоровья

Площадка «Кладовая здоровья»

Разгадай филворд о полезных лекарственных травах Сахалина

Площадка «Увлекательная анатомия»

Собери пазл и узнай строение человека

Площадка «Антистресс»

Создай поделку для обретения душевного спокойствия

Площадка «Съедобное-несъедобное»

Узнай о полезных и ядовитых растениях Сахалина

Пщадка Витаминки»

Игра с фишками

Музей-детям 0+

Зона самостоятельных детских игр

Раскраски-антистресс

Песочная анимация

Пазлы

1 этаж

19:00 Закрытый показ 12+

Просмотр и обсуждение комедии «Хирургия» (1939). Режиссёр Ян Фрид

Южная часть выставочного зала, 2 этаж

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Экскурсии по выставке «Врачебное дело на Сахалине: до и после А. П. Чехова» 6+

Северная часть выставочного зала, 2 этаж

20:00 Ожившие картины 6+

Танцевально-музыкальная программа с участием артистов театра танца «Диалог» Сахалинской филармонии

Южная часть выставочного зала, 2 этаж

21:00«Попрыгунья» 12+

Литературный вечер «Под шорох страниц и песка» по мотивам рассказа А. П. Чехова

Южная часть выставочного зала, 2 этаж

22:00 Здоровый концерт 0+

Танцевально-музыкальная программа с участием дуэта «Добрые люди» –Марии и Ларисы Качайкиной, ансамбля современной народной песни «Русский терем», танцевальных коллективов «The Shuffle», «Def Rush», «La fuerza del flamenco», «Рябинка» и «Дуэт» Общественного движения «Сахалинский Танцевальный Мир».

Южная часть выставочного зала, 2 этаж

23:00 Нескучная бессонница 0+

Научное шоу Профессора Открывашкина

Шоу мыльных пузырей

Пиксельное шоу от коллектива «FireUp»

Южная часть выставочного зала, 2 этаж