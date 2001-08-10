75 лет назад в Южно-Сахалинске открылся Государственный краеведческий музей
11 мая 1947 года приказом № 177 начальником Южно-Сахалинского областного управления по гражданским делам Д.Н. Крюкова, для обозрения был открыт Государственный краеведческий музея Южно-Сахалинской области, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском областном краеведческом музее
В ноябре 1945 года бывший Музей губернаторства Карафуто был национализирован. Первым советским директором музея стал Сергей Мелентьевич Кравченко, в штате находился заместитель по научной части и два научных сотрудника. Вместе с советскими специалистами в музее продолжали работать японцы.
За короткое время, к маю 1946 года, сотрудники музея заново сформировали экспозиционные отделы природы, этнографии, и археологии, провели перевод этикеток и надписей с японского на русский язык, очистку предметов, а также «предварительную идеологическую и научную обработку экспонатов».
11 мая 1947 года приказом № 177 начальником Южно-Сахалинского областного управления по гражданским делам Д.Н. Крюкова «ввиду окончания основных работ по реконструкции» был открыт для общего обозрения Государственный краеведческий музея Южно-Сахалинской области. Приказом устанавливалась плата входной билет: взрослый билет - 2 рубля, детский – 1 рубль, экскурсия – 25 рублей, военнослужащие имели право посетить музей бесплатно.
8 июня 1946 года вышло новое постановление «О реконструкции Южно-Сахалинского краеведческого музея», в котором сотрудникам предписывалось создать новые экспозиционные отделы в соответствии с советской концепцией музейного дела.
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