15 мая Сахалинский областной краеведческий музей проведет акцию «Ночь музеев 2021»
15 мая Сахалинский областной краеведческий музей присоединяется к международной культурно-образовательной акции «Ночь музеев», в ходе которой музеи работают до позднего вечера под девизом «Больше, чем музей». Праздничная программа вас ждёт с 17-30 до 22-00 часов. В это время посетители получат возможность осматривать экспозиции и принимать участие в музейных мероприятиях по бесплатному билету.
В программе встречи, лекции и экскурсии, творческие площадки, квест-путешествие, караоке по-музейному, выставки-продажи, а также:
Интерактивные площадки:
- Культура коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области
- Это просто космос!
- Тропой первобытного человека
- Geo Quest по истории музея от Детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДПО ИРОСО
Выступление коллективов:
- Детская музыкальная школа № 1
- Школа ирландского танца «Элрид»
- Фольклорный ансамбль древнерусской музыки «Русичи» г. Москва
- Сахалинский колледж искусств
- Школа вальса
- Ансамбль корейских барабанщиков «Ханыль»
Мастер-классы:
- «Секреты астрофотосъемки» Евгения Скринчука
- «Роспись керамических фигур» от Мастерской художественных ремесел г. Долинск
- «Цветочный браслет на мемори-проволоке» от Альбины Воробьёвой
- «Танцевальный» от Студии социальных парных танцев «Laim_dance_studio»
Открытие выставки «Хранители нивхской культуры, языка: к 90-летию со дня рождения Ч. М. Таксами и Г. А. Отаиной»
Подробная программа на сайте музея: http://sakhalinmuseum.ru/ru/news/deiatelnost-muzeia/261-noch-muzeev-pod-devizom-bolshe-chem-muzei.html
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