15 мая Сахалинский областной краеведческий музей проведет акцию «Ночь музеев 2021»

15 мая Сахалинский областной краеведческий музей присоединяется к международной культурно-образовательной акции «Ночь музеев», в ходе которой музеи работают до позднего вечера под девизом «Больше, чем музей». Праздничная программа вас ждёт с 17-30 до 22-00 часов. В это время посетители получат возможность осматривать экспозиции и принимать участие в музейных мероприятиях по бесплатному билету.

В программе встречи, лекции и экскурсии, творческие площадки, квест-путешествие, караоке по-музейному, выставки-продажи, а также:

Интерактивные площадки:

- Культура коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области

- Это просто космос!

- Тропой первобытного человека

- Geo Quest по истории музея от Детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДПО ИРОСО

Выступление коллективов:

- Детская музыкальная школа № 1

- Школа ирландского танца «Элрид»

- Фольклорный ансамбль древнерусской музыки «Русичи» г. Москва

- Сахалинский колледж искусств

- Школа вальса

- Ансамбль корейских барабанщиков «Ханыль»

Мастер-классы:

- «Секреты астрофотосъемки» Евгения Скринчука

- «Роспись керамических фигур» от Мастерской художественных ремесел г. Долинск

- «Цветочный браслет на мемори-проволоке» от Альбины Воробьёвой

- «Танцевальный» от Студии социальных парных танцев «Laim_dance_studio»

Открытие выставки «Хранители нивхской культуры, языка: к 90-летию со дня рождения Ч. М. Таксами и Г. А. Отаиной»

Подробная программа на сайте музея: http://sakhalinmuseum.ru/ru/news/deiatelnost-muzeia/261-noch-muzeev-pod-devizom-bolshe-chem-muzei.html