Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную Александру Невскому
Книжно-иллюстрированная выставка «Александр Невский – защитник Земли русской» 13 мая открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова". Она приурочена к 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца – князя Александра Невского.
Выставка разделена на три тематических раздела. В первом – «Александр Невский: личность в истории» – представлены биографические материалы, среди которых серия книг «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Вниманию гостей представлены три издания из этого цикла, написанные известными историками: профессором Владимиром Пашуто, доктором филологических наук Юрием Бегуновым и российским историком Алексеем Карповым. Книги имеют одинаковое название «Александр Невский».
Во втором разделе «Александр Невский в литературе» представлены исторические романы о легендарном полководце. Самые популярные из них – «Ратоборцы» Алексея Югова, «Александр Невский» Бориса Васильева и историческая повесть «Юность полководца» Василия Яна.
Третий раздел выставки «Александр Невский в искусстве» включает в себя издания с изображениями иконописных и исторических полотен, грампластинку с кантатой «Александр Невский» композитора Сергея Прокофьева и одноименный фильм Сергея Эйзенштейна, снятый в 1938 году на киностудии «Мосфильм», который относится к плеяде классических советских исторических фильмов. В 1941 году картина была удостоена сталинской премии.
Также вниманию гостей представлены тематические репродукции Ф. Моллера, М. Нестерова, П. Корина, В. Серова и А. Плотнова.
Выставка расположена в фойе первого этажа СахОУНБ и будет работать до 10 июня.
Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-27.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 10:44 Вчера С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей
- 10:12 Вчера Новый домостроительный комбинат начнет работу в Южно-Сахалинске
- 09:45 12 Мая Фигуристы Дальнего Востока определят сильнейших на областном первенстве в Южно-Сахалинске
- 16:52 11 Мая Праздничный салют и дождь завершили День Победы в Поронайске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?