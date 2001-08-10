Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную Александру Невскому

Книжно-иллюстрированная выставка «Александр Невский – защитник Земли русской» 13 мая открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова". Она приурочена к 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца – князя Александра Невского.

Выставка разделена на три тематических раздела. В первом – «Александр Невский: личность в истории» – представлены биографические материалы, среди которых серия книг «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Вниманию гостей представлены три издания из этого цикла, написанные известными историками: профессором Владимиром Пашуто, доктором филологических наук Юрием Бегуновым и российским историком Алексеем Карповым. Книги имеют одинаковое название «Александр Невский».

Во втором разделе «Александр Невский в литературе» представлены исторические романы о легендарном полководце. Самые популярные из них – «Ратоборцы» Алексея Югова, «Александр Невский» Бориса Васильева и историческая повесть «Юность полководца» Василия Яна.

Третий раздел выставки «Александр Невский в искусстве» включает в себя издания с изображениями иконописных и исторических полотен, грампластинку с кантатой «Александр Невский» композитора Сергея Прокофьева и одноименный фильм Сергея Эйзенштейна, снятый в 1938 году на киностудии «Мосфильм», который относится к плеяде классических советских исторических фильмов. В 1941 году картина была удостоена сталинской премии.

Также вниманию гостей представлены тематические репродукции Ф. Моллера, М. Нестерова, П. Корина, В. Серова и А. Плотнова.

Выставка расположена в фойе первого этажа СахОУНБ и будет работать до 10 июня.

Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-27.