Тихоокеанское
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Музей книги Чехова стал лауреатом конкурса XI Международного фестиваля «Чеховская осень-2020»

Музей книги Чехова стал лауреатом конкурса XI Международного фестиваля «Чеховская осень-2020»

В конкурсе «За выдающиеся заслуги перед литературой» 1 место присуждено Литературно-художественному музею книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", сообщили ТИА "Острова" в музее.

30 апреля 2021 года на церемонии закрытия XI Международного фестиваля "Чеховская осень-2020", приуроченного к 100-летию Дома-музея А. П. Чехова в Ялте, были объявлены лауреаты конкурсов, получившие медали и дипломы.

Отметим, что информацию о музее и его деятельности в оргкомитет фестиваля направил руководитель фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов – участник международной научной конференции "”Остров Сахалин” А. П. Чехова в XXI веке", которая проходила на Сахалине в сентябре 2020 года.

В работе фестиваля приняли участие члены жюри из разных регионов России, Франции, Украины, Эстонии, Египта, Казахстана, Абхазии, Колумбии. Все члены международного жюри являются профессиональными литераторами и лидерами общественного мнения в своих странах. По итогам были объявлены лауреаты, получившие медали и дипломы I, II, III степеней. Юрий Коноплянников, председатель жюри, Кавалер орденов "Служение искусству" и "За заслуги перед Отечеством" II степени, лауреат Всероссийской литературной премии   им. Г. Р. Державина,  лауреат премий им. К. С. Станиславского и  им. А. П. Чехова, огласил список лауреатов и  дипломантов из 16 стран мира.

Неизменными целями международного фестиваля «Чеховская осень» вот уже много лет являются сохранение и развитие культурных традиций России, изучение и сохранение литературного  наследия русского писателя А. П. Чехова, позиционирование Республики Крым как территории высокой литературной культуры, открытие и поддержка новых талантливых авторов, укрепление творческих и дружеских связей поэтов и прозаиков России и Мира.

Официальная церемония награждения победителей пройдет в Ялте осенью 2021 года.

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