Музей книги Чехова стал лауреатом конкурса XI Международного фестиваля «Чеховская осень-2020»
В конкурсе «За выдающиеся заслуги перед литературой» 1 место присуждено Литературно-художественному музею книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", сообщили ТИА "Острова" в музее.
30 апреля 2021 года на церемонии закрытия XI Международного фестиваля "Чеховская осень-2020", приуроченного к 100-летию Дома-музея А. П. Чехова в Ялте, были объявлены лауреаты конкурсов, получившие медали и дипломы.
Отметим, что информацию о музее и его деятельности в оргкомитет фестиваля направил руководитель фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов – участник международной научной конференции "”Остров Сахалин” А. П. Чехова в XXI веке", которая проходила на Сахалине в сентябре 2020 года.
В работе фестиваля приняли участие члены жюри из разных регионов России, Франции, Украины, Эстонии, Египта, Казахстана, Абхазии, Колумбии. Все члены международного жюри являются профессиональными литераторами и лидерами общественного мнения в своих странах. По итогам были объявлены лауреаты, получившие медали и дипломы I, II, III степеней. Юрий Коноплянников, председатель жюри, Кавалер орденов "Служение искусству" и "За заслуги перед Отечеством" II степени, лауреат Всероссийской литературной премии им. Г. Р. Державина, лауреат премий им. К. С. Станиславского и им. А. П. Чехова, огласил список лауреатов и дипломантов из 16 стран мира.
Неизменными целями международного фестиваля «Чеховская осень» вот уже много лет являются сохранение и развитие культурных традиций России, изучение и сохранение литературного наследия русского писателя А. П. Чехова, позиционирование Республики Крым как территории высокой литературной культуры, открытие и поддержка новых талантливых авторов, укрепление творческих и дружеских связей поэтов и прозаиков России и Мира.
Официальная церемония награждения победителей пройдет в Ялте осенью 2021 года.
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