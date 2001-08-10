На Сахалине более 12 тысяч человек посетили «Ночь музеев-2021»
Всероссийская акция "Ночь музеев" 15 мая проходила под девизом "Больше, чем музей". Основные мероприятия были направлены на то, чтобы рассказать, как рождаются произведения искусства, и какие специальные технологии применяются в музейной деятельности, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве культуры.
Посетителям предложили интересные встречи, лекции и экскурсии, творческие площадки, квесты, мастер-классы, выступления танцевальных и музыкальных творческих коллективов, выставки-продажи и даже караоке по-музейному.
Официальный старт «Ночи музеев» дала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик:
- Я очень рада, дорогие друзья, что вы присоединились к нашей замечательной акции. По ночам мы открываем свои двери показать, что современный музей – это не только место, где можно увидеть уникальные экспонаты, это еще и прекрасная просветительская и творческая площадка, где каждый из вас сможет узнать много нового, найти занятие по душе, реализовать свои таланты.
В музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" главным событием акции стало открытие двух выставок. Выставка «Весеннее обострение» о чахотке и психических расстройствах является продолжением большого проекта «Четыре сезона А. П. Чехова». Вторая выставка "Врачебное дело на Сахалине: до и после А. П. Чехова" посвящена деятельности медиков конца XIX – начала XX вв.
Центральным эпизодом «Ночи музеев» в Сахалинском областном краеведческом музее стало открытие выставки «Хранители нивхской культуры, языка: к 90-летию со дня рождения Ч. М. Таксами и Г. А. Отаиной». А в Историческом парке «Россия – моя история» торжественно открыли вернисаж картин "Впечатления" студии живописи Людмилы и Евгения Асабиных.
Сахалинский областной художественный музей впервые представил посетителям китайскую ширму конца XVIII – начала XIX века из собственных фондов. Историко-литературный музей «Чехов и Сахалин» предложил интерактивные площадки, где посетители смогли узнать об основах кузнечного дела, истории угольных утюгов и фотоаппаратов, принципе работы с двуручной пилой. Также всех гостей напоили горячим чаем из самовара.
Всего в государственных и муниципальных музеях области состоялось около двухсот мероприятий, в которых приняли участие более 12 тысяч человек.
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