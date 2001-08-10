Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2021
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14:15, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Южно-Сахалинцев приглашают "попутешествовать" во времени

Южно-Сахалинцев приглашают

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку "Путешествие во времени" - первую из цикла выставок, посвященных истории областного центра. Открытие выставки состоится 19 мая в 17:30 в выставочном зале по адресу ул.Вокзальная 5а. Выставка продлится до 25 июня. Вход свободный, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказали в городском культурно-туристическом центре, в экспозиции представлены предметы декоративно-прикладного искусства периода Карафуто на Сахалине, собранные и систематизированные Михаилом Шерковцовым. Он почти за 40 лет работы исследовал сотни километров сахалинской земли, собирая из глубины прошлого жемчужины прикладного искусства Японии.

О других мероприятиях из цикла выставок из истории города Южно-Сахалинска горожанам и гостям островной столицы будут сообщать по мере их подготовки через СМИ. Телефон для справок о режиме работы выставочного зала: 72-17-55.

 

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