Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2021
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15:08, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на выставку "Фестивали Южной Кореи"

Сахалинцев приглашают на выставку

Книжно-иллюстративая выставка "Фестивали Южной Кореи" открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 мая, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Экспозиция знакомит гостей с пятью масштабными праздниками: Фестиваль лотосовых фонарей, Международный фестиваль фейерверков в Пхохане, Фестиваль культуры дикого чая в Хадоне, Фестиваль традиционной корейской бумаги «ханчжи» в Вончжу и Фестиваль королевской культуры.

Страна утренней свежести славится своими яркими и незабываемыми ежегодными фестивалями, благодаря которым жители Кореи могут расслабиться и отвлечься от повседневной рутины, а иностранцы – поближе познакомиться с культурой, традициями и обычаями страны.

Выставка будет работать до 19 июня в Информационном центре международного сотрудничества (второй этаж СахОУНБ). Вход свободный.

Телефон для справок: (4242) 45-25-47

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