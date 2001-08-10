Сахалинских школьников познакомили с деятельностью Андрея Сахарова

Урок "Андрей Сахаров – сердце, отданное людям", посвященный 100-летию выдающегося учёного и правозащитника, провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 18 мая в школе № 5 города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Слушателями стали учащиеся старших классов. Ребят познакомили с основными этапами жизненного пути и научной биографией Андрея Сахарова, известного многим как изобретателя водородной бомбы. Школьникам рассказали об его участии в основании "Московского Комитета прав человека", разработках к будущему применению термоядерной энергии в мирных целях, важных работах о развитии Вселенной и по квантовой физике. А также о том, что он стал обладателем Нобелевской премии за вклад в дело укрепления мира.

Ребята с интересом послушали урок о важных этапах жизни общественного и политического деятеля.