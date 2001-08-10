В Южно-Сахалинске прошла акция «Запишись в библиотеку»
Акцию, приуроченную к Общероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая, провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 18 мая, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Ее участниками стали выпускники южно-сахалинской гимназии № 2. Для ребят провели экскурсию, во время которой они узнали о работе учреждения и правилах посещения отделов обслуживания, а также познакомились с библиотечным фондом, выставками и мероприятиями, проводимыми специалистами отделов.
После экскурсии участников акции ждало торжественное вручение читательских билетов и памятных подарков. С напутственным словом к новым читателям обратилась директор СахОУНБ Валентина Малышева:
- Сегодня много споров о том, как удобнее читать. Если нужно быстро подготовиться к уроку и оперативно узнать какой-то факт, то легче обратиться к интернету. Но если же мы хотим о чем-то поразмышлять, пережить какие-то острые моменты, тут нужно взять в руки книгу и побыть с ней наедине. Кроме того, библиотека отличается от интернета тем, что только здесь можно получить доступ к достоверной информацию.
В завершении акции ребята поблагодарили специалистов библиотеки за экскурсию.
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