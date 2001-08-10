В Сахалинской области пройдет акция #СилаКниги
Сетевая акция #СилаКниги во второй раз пройдёт в библиотеках Сахалинской области 27 мая 2021 года. Акция в этом году будет посвящена Году науки и технологий в России. Организатором акции в островном регионе стала областная универсальная научная библиотека, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Перед юными читателями в выступят министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик, министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгений Гетц и депутат Сахалинской областной Думы Игорь Янчук. Они расскажут школьникам о любимых ими в детстве произведениях из жанра научной фантастики и научно-популярной литературы, прочтут вслух отрывки из них, поделятся, как чтение книг повлияло на их личностное развитие.
В этом году в акции примут участие 21 муниципальная библиотека из 7 районов области. Акция будет отмечена в социальных сетях хэштегами: #ГодНаукиИТехнологий #СилаКниги и #СилаКнигиСахалин.
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