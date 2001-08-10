В кинотеатре

10 июня 2021 г. у зрителей Южно-Сахалинска появится возможность увидеть эксклюзивное концертное шоу "Bon Jovi: Encore Nights" на большом экране киноконцертного зала "Октябрь", рассказали ТИА "Острова" в ГАУК "Кинодосуговое объединение".

Группа Bon Jovi из Зала славы рок-н-ролла выходит на большие экраны с новым эксклюзивным концертным шоу, состоящим из величайших хитов группы и нескольких треков-сюрпризов! Концерт записан в апреле 2021 и будет показан в кинотеатрах по всему миру.

За выдающуюся карьеру, охватывающую более трёх десятилетий с момента образования в 1983 году, группа Bon Jovi завоевала достойное место среди мировых рок-звёзд и была введена в Зал славы рок-н-ролла, а также в Зал славы авторов песен. На счету Bon Jovi более 130 миллионов проданных альбомов, десятки хитов, тысячи концертов в полусотне стран, зрителями которых стали 35 миллионов поклонников. Только за последнее десятилетие классики мелодичного рока продали билетов на миллиард долларов – и остаются непревзойденной группой.

Название: "Bon Jovi: Encore Nights"

ККЗ «Октябрь», 10 июня, 19:30.

Продолжительность: 125 мин.

Год производства: 2020

Жанр: концерт (запись), 18+

Цена: 450 руб.

Тел: 8 (4242) 22-41-19