В Южно-Сахалинске открылась выставка

Выставка творческих работ "Я не волшебник, я только учусь", выполненных юными сахалинцами с ограниченными возможностями здоровья, открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 мая. Экспозиция приурочена к Международному дню защиты детей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.

На выставке представлены работы, выполненные в разных техниках: поделки из глины, вязальных ниток, цветной бумаги, камня, роспись по дереву, квиллинг, мягкая игрушка из фетра и других декоративно-прикладных материалов.

Экспозиция будет работать до 30 июня в Центре мобильного библиотечного обслуживания (первый этаж СахОУНБ). Вход свободный. Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-64.