"Горный воздух" приглашает юных сахалинцев принять участие в конкурсе рисунков
СТК "Горный воздух" приглашает юных островитян принять участие в творческом соревновании. С 21 мая по 02 июня на комплексе пройдет конкурс детского рисунка "Здравствуй лето на горе".
Конкурс организован в преддверии Международного дня защиты детей. Юным художникам предстоит изобразить свое представление летних приключений на СТК "Горный воздух".
К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте до 14 лет.
Рисунки принимаются в электронном формате на электронный адрес ski.gv1960@gmail.com .
В приложении к работе обязательно необходимо указать ее тему письма «Здравствуй лето на горе», название рисунка, фамилию, имя и возраст автора, контактный телефон.
Подведение итогов состоится 2 июня. Победители и призеры будут отмечены грамотами и подарками от СТК «Горный воздух» и кафе на высоте Mountain place!
Все поданные на конкурс работы становятся собственностью Организатора. Конкурсные работы не возвращаются. Все права на использование работ принадлежат Организатору.
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