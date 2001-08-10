На Сахалине в музее книги Чехова откроется выставка о Чайковском
Выставка "В призме “Онегина”: Пушкин-Чайковский-Чехов" откроется 28 мая в музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин". Она привезена из Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского г. Клин в рамках Национального проекта "Культура", рассказали ТИА "Острова" в музее.
Посетителям выставки представится уникальная возможность узнать интересные факты о П. И. Чайковском, увидеть его цилиндр, галстук, черницу, визитные карточки и другие личные вещи.
Особое место в экспозиции уделено роли произведения "Евгений Онегин" в жизни и творчестве Чайковского. Его одноименная опера была впервые поставлена в 1879 году в Малом театре и впоследствии приобрела всемирную известность. История оперы "Евгений Онегин" будет «рассказана» языком экспонатов - через костюмы знаменитых артистов, программы, афиши, фотографии и письма.
На премьере "Евгения Онегин" присутствовал А. П. Чехов, который признавался, что любит музыку П. И. Чайковского, и особенно эту его оперу. Покорённый обаянием великого композитора, А. П. Чехов впоследствии посвятил П. И. Чайковскому прозаический сборник "Хмурые люди"».
Вход на открытие выставки свободный.
Запись групп на экскурсии по тел.: 43-65-09
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