Детская школа искусств в Поронайске отметила 60-летний юбилей

22 мая в концертном зале "Центральный" прошел незабываемый праздничный концерт, посвященный 60-летнему юбилею Детской школы искусств. Концерт представил настоящую театрализованную площадку, где главными героями стали любимые персонажи сказки "Алиса в Стране Чудес".

В зале собрались педагоги, ученики, выпускники, родители и все, кого объединяет любовь к своему делу, профессии, учебе и творчеству. Благодарные зрители не скупились на аплодисменты, приветствуя музыкантов, танцоров и артистов.

Директор учреждения Нина Николаева и педагоги принимали тёплые поздравления, Почетные грамоты и благодарственные письма от приглашённых на торжество гостей.

Поздравляя виновников торжества, директор департамента образования, культуры и спорта Наталья Анисова выразила уверенность в том, что дети из поколения в поколение будут продолжать заниматься именно здесь, где рождается творчество и вдохновенье, и радовать всех своими успехами.

Концерт, подготовленный воспитанниками Детской школы искусств, стал ярким событием праздника. В зале царила волшебная атмосфера, большая программа юбилейного концерта прошла на одном дыхании. Были исполнены песни, творческие номера на фортепиано, баянах, скрипках театральные постановки.

История школы началась в 1961 году под названием "Детская музыкальная школа". Сегодня у ДШИ филиалы в Вахрушеве и Востоке. Всего обучается 624 юных поронайских дарования. 20% выпускников заведения выбрали своей профессией область культуры и искусства.

Ежегодно учащиеся школы становятся лауреатами и призерами международных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов и фестивалей. Поронайская ДШИ по праву занимает одно из ведущих мест среди учреждений дополнительного образования детей в округе и пользуется большой популярностью среди ребят.

Время летит, все меняется, а школа по-прежнему встречает своих учеников, гостеприимно распахивая перед ними двери в мир искусства - невероятно интересный, полный музыкальных звуков и ярких красок, помогая творить и мыслить, представлять и воображать, слышать и воспроизводить.