На Сахалине отметили День славянской письменности и культуры

Литературно-музыкальный вечер «К сокровищам родного слова», посвященный Дню славянской письменности и культуры, прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 24 мая, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Гости встречи вспомнили о том, как появилась славянская письменность, кто создал алфавит, которым мы пользуемся до сих пор, хоть и в измененном виде. Ведущая вечера - специалист СахОУНБ Алена Ли рассказала, что праздник равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечается Русской православной церковью с 1863 года.

- Святые братья Кирилл и Мефодий напоминают нам о том, кто мы есть, где наши корни, какова сила русского слова и единства славянских народов. Русское слово сегодня звучит в стихах и прозе, песне и молитвах.

Первый славянский язык - кириллица - в дальнейшем оказал влияние на формирование литературных языков многих славянских народов. Этот язык принято в науке называть старославянским. Книжные памятники на старославянском языке хранятся в фондах Сахалинской областной библиотеки. С обзором книг из фондов особо ценных и редких изданий гостей встречи познакомила главный библиотекарь Марина Щербинина.

- "Лаврентьевская летопись", "Сказания о Борисе и Глебе", "Повесть о Куликовской битве" - эти издания помогают проникнуться духом истории и глубокой старины. Еще один уникальный памятник – "Жития Кирилла и Мефодия", где собраны факсимильные издания рукописей XII-XV веков, тексты, содержащие сведения об эпохе, когда жили православные братья. Составители книги – российские и болгарские ученые, – рассказала Марина Щербинина.

В течение вечера для собравшихся звучали вокальные композиции в исполнении Надежды Жамьяновой, артистов Сахалинской филармонии – Павла Алдакова и Олега Сальникова.