В Южно-Сахалинске начинает работу

Летняя площадка "Библиотека на открытом воздухе" с 3 июня начнет свою работу в сквере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. В 2021 году она откроется уже в третий раз, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Организаторы подготовили для жителей и гостей города книжные выставки разнообразной тематики. Также все желающие могут стать участниками мастер-классов, викторин, квестов и игротек. Праздничный концерт, посвященный открытию, состоится 3 июня в 18.00.

"Библиотека на открытом воздухе" будет работать все лето по расписанию: Понедельник – среда, пятница с 11.00 до 16.00. Четверг – с 13.00 до 19.00.

По четвергам с 18.00 до 19.00 будут проходить мероприятия "Встречи в беседке": концерты, поэтические вечера, творческие встречи, краеведческие лекции.