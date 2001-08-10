Сахалинцев приглашают в библиотеку на уроки танцев
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке стартует серия уроков по танцам. Вводное занятие состоится 27 мая в 19.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Волонтер СахОУНБ, островной хореограф научит всех желающих танцевать один из самых известных бальных танцев – вальс. Занятия будут продолжаться до 21 июня по понедельникам с 18.30 до 20.00 и субботам с 16.00 до 18.00.
Отчетное выступление состоится 31 мая в рамках мероприятия "Вальс военных лет", приуроченного к Дню памяти и скорби (22 июня).
Первое занятие пройдет в зале литературы по искусству им. А.П. Чехова (2 этаж СахОУНБ). Форма одежды любая. Участие бесплатное.
Дополнительная информация и запись по телефону: +7 (4242)45-25-46.
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