Сахалинцев приглашают на творческий вечер оперной певицы Елены Аюшеевой
Творческий вечер известной оперной певицы Елены Аюшеевой пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 31 мая. Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.
Сахалинцам представится уникальная возможность услышать пение обладателя Гран-при конкурса вокалистов Ренато Брузона "Ganadores" в Испании (2007), Лауреата национальной российской театральной премии "Онегин" (2018), преподавателя вокального отделения Академического Музыкального училища при Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского.
Талант Елены Аюшеевой как оперной певицы был отмечен наградами и призами на таких престижных Международных конкурсах как Конкурс им. Дворжака (Карловы Вары, Чехия, 2002), Конкурс Галины Вишневской (Москва, 2006). Певица много выступает с концертами как в России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Рязань, Владивосток, Улан-Удэ, Белгород, Воронеж, и др.), так и за рубежом (Лондон, Гамбург, Рим, Римини, Прага, Ницца, Монако, Вашингтон, Пекин, Сеул, Пусан, Тэгу, Тайбэй, Тирана, Республика Беларусь и др.).
Концерт пройдет в конференц-зале (1-й этаж СахОУНБ.) Вход свободный. Справки по телефону + 7 (4242) 45-25-54, +7 (902) 571-71-79.
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