В Южно-Сахалинске запускают новый экспериментальный проект
Запуск экспериментального творческого проекта "Шаг к искусству" состоится 11 июня, рассказали ТИА "Острова" в литературно-художественном музеекниги А. П. Чехова "Остров Сахалин". Его идея - помочь сделать первый самостоятельный шаг к искусству тем, кто еще находится на пути к нему. А "шагать" рядом будут уже состоявшиеся профессиональные артисты, художники, писатели, актеры... Без творческой энергии великих классиков тоже никуда, не случайно местом для встреч выбран Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин".
Организаторы не боятся экспериментов, и в этот вечер в зале синтезируют разные виды искусств во времени и пространстве. Вдохновила на тематику первой встречи действующая выставка из музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского "В призме “Онегина”: Пушкин-Чайковский-Чехов".
На вечере "Чехов & Чайковский" обещают коллаборацию балета и современных танцев, скрипки и рэпа, стихов и «звуков» тишины. Посетители вечера тоже станут сотворцами в создании поэтического и живописного произведений, ведь, согласно задумке режиссеров проекта, границы между выступающим и зрителем, профессионалом и новичком условны.
- Мы думаем, неплохой стимул к творчеству даст соединение двух имен Чехова и Чайковского. Не только потому, что они были знакомы, и их многое связывало, но и потому, что оба были одаренными и неординарными личностями, - отметила директор музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" Евгения Фирсова. - На фоне интерпретации их биографии и творческих произведений молодежь сможет и творчески раскрыться, и обнаружить новое в уже известном.
В мероприятии примут участие начинающие и известные люди, чья стихия творчество и искусство. В атмосферу вечера погрузят танцоры Марина Дыскина и балетная школа "Lil Ballerine", поэт Сергей Пегов, музыканты Александр Лопатин и Егор Новик, художники Мария Овчаренко, Людмила и Евгений Асабины, актер Кирилл Гайдамащук. Режиссерами проекта выступили Ольга Новикова и Марина Медведенко.
- Стоит через многое пройти самому, чтобы понимать других. Так давайте поможем преодолеть этот путь каждому, - подчеркнул идейный вдохновитель проекта, директор Сахалинской филармонии Илья Александров.
Организаторы проекта - Сахалинская филармония, Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ, студия по организации событий "Компакт студия".
Мероприятие состоится в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", 11 июня в 18:30. Вход свободный.
Контактная информация: 43-65-09
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