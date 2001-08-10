Поронайская библиотека отметила 75-летний юбилей

28 мая в Центральной модельной библиотеке состоялась праздничная встреча, посвященная 75-летию со дня открытия первой публичной библиотеки г. Поронайска.

С теплыми поздравлениями мероприятие посетили мэр Александр Радомский, председатель Собрания Александр Урюпин, депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук, директор департамента образования, культуры и спорта Наталья Анисова, сотрудники библиотеки, библиотек-филиалов, ветераны, коллеги и все, с кем центральную библиотеку связывают крепкие и дружеские отношения.

- Библиотека всегда была и сегодня остается архивом знаний, неотъемлемой частью социального и интеллектуального развития нашего общества. Для многих именно библиотека стала тем местом, которое объединяет людей всех возрастов и интересов. Здесь дарят теплоту общения, здесь можно прикоснуться к вечной мудрости, которую вобрали в себя книги. Здесь каждый может окунуться в атмосферу науки, сказки, приключений и поэзии, - резюмировал Александр Радомский.

После пожеланий и поздравлений состоялась церемония награждения благодарственными письмами и почетными грамотами.

В зале, где проходила праздничная встреча, была развернута выставка с изделиями ручной работы сотрудников, фотографиями специалистов разных лет, представлены книжные издания родного района.

За 75 лет в библиотеке сменилось несколько поколений специалистов, которые стали друг другу учителями, наставниками и просто близкими людьми.

На протяжении долгих лет сотрудники библиотеки стараются оберегать и приумножать лучшие традиции просветительства. С годами изменялись задачи, но неизменной оставалась цель: приобщение к книге и чтению, воспитание высоконравственного человека, патриота своей страны.